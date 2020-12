Milan, Oddo: “Ibrahimovic è l’unico leader in questa squadra. Nella nostra squadra non era così…” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Massimo Oddo torna a parlare dopo la fine della sua esperienza al Pescara, questa volta le sue parole sono rivolte al Milan che sta sorprendendo tutti con la sua cavalcata. In modo particolare a trascinare i rossoneri c'è Ibrahimovic: "Il carattere di Ibra è molto molto forte, allora si doveva “scontrare” con uno spogliatoio in cui c’erano poche personalità di poco rilievo. Era uno dei tanti, un grandissimo campione ma come lui in quello spogliatoio c’erano tantissime primedonne". Lo stesso Ibra che è il vero leader dei rossoneri: "In questo Milan lui si identifica come unico leader al di sopra degli altri. La sua sicurezza in questo momento gli permette di fare qualsiasi cosa. Ispira gli altri, quando non c’è i compagni si preoccupano ma quando c’è i compagni trovano certezze - ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) Massimotorna a parlare dopo la fine della sua esperienza al Pescara,volta le sue parole sono rivolte alche sta sorprendendo tutti con la sua cavalcata. In modo particolare a trascinare i rossoneri c'è Ibrahimovic: "Il carattere di Ibra è molto molto forte, allora si doveva “scontrare” con uno spogliatoio in cui c’erano poche personalità di poco rilievo. Era uno dei tanti, un grandissimo campione ma come lui in quello spogliatoio c’erano tantissime primedonne". Lo stesso Ibra che è il verodei rossoneri: "In questolui si identifica come unicoal di sopra degli altri. La sua sicurezza in questo momento gli permette di fare qualsiasi cosa. Ispira gli altri, quando non c’è i compagni si preoccupano ma quando c’è i compagni trovano certezze - ...

