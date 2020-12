Maradona, il fratello Hugo in lacrime a Domenica In: «L’ultima telefonata, dovevamo vederci a Natale» (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Domenica In la testimonianza del fratello di Diego Armando Maradona, scomparso ormai da dieci giorni. Hugo si collega da Napoli in compagnia della moglie Paola Morra e racconta delL’ultima telefonata ricevuta tre giorni prima della morte: «Mi ha chiamato due domeniche fa alle tre del mattino e mi ha chiesto se stavo dormendo. Io gli ho risposto ‘sto ballando’. Le nostre conversazioni erano ironiche e divertenti. Non ci vedevamo da due anni e ci eravamo organizzati per Natale». Poi in lacrime racconta cosa ha rappresentato per lui e per tutta la sua famiglia il Pibe de Oro: «Con noi è stato un secondo padre. Lo voglio ricordare come si merita. Ha aiutato a tutti noi». Sia Hugo sia Paola ribadiscono che alcuni ritratti di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 7 dicembre 2020) AIn la testimonianza deldi Diego Armando, scomparso ormai da dieci giorni.si collega da Napoli in compagnia della moglie Paola Morra e racconta delricevuta tre giorni prima della morte: «Mi ha chiamato due domeniche fa alle tre del mattino e mi ha chiesto se stavo dormendo. Io gli ho risposto ‘sto ballando’. Le nostre conversazioni erano ironiche e divertenti. Non ci vedevamo da due anni e ci eravamo organizzati per». Poi inracconta cosa ha rappresentato per lui e per tutta la sua famiglia il Pibe de Oro: «Con noi è stato un secondo padre. Lo voglio ricordare come si merita. Ha aiutato a tutti noi». Siasia Paola ribadiscono che alcuni ritratti di ...

