La pistola di 007 usata da Sean Connery nel suo debutto è stata venduta per $256 | 000

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Come anticipato nel titolo, èall’asta lautilizzata da, passato recentemente a miglior vita, durante le riprese di Dr. No. Il film fu l’esordio cinematografico di James Bond e la, una Walther PP, divenne fin da subito un simbolo della spia britannica. Il celebrato attore proseguì ad interpretare James Bond in altri sei film.è passato a miglior vita ad Ottobre, alla veneranda età di novant’anni. La, che durante le riprese eradisabilitata, èoggida una casa d’aste per oggetti scenici Hollywoodiani. L’acquirente ha voluto mantenere la sua identità segreta e la casa d’aste non ha pertanto ...