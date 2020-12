Il numero uno di Zalando lascia in anticipo dopo 10 anni: “Ora tocca a mia moglie far carriera” (Di lunedì 7 dicembre 2020) A 38 anni ha già alle spalle un decennio di brillante carriera. E così l’amministratore delegato di Zalando, Rubin Ritter, ha deciso di prendersi una pausa. Obiettivo dichiarato: concentrarsi sulla famiglia. Ma anche dare spazio alle ambizioni professionali della moglie. Ritter è in carica dal 2010. Responsabile della supervisione della strategia e delle comunicazioni, ha contribuito a trasformare la start-up con sede a Berlino in uno tra i più redditizi rivenditori di moda online al mondo, che oggi può contare su un utile netto di quasi 100 milioni di euro registrato nel 2019. Zalando ha affermato in una nota che il manager aveva informato domenica la società della sua decisione di dimettersi nel 2021, oltre due anni prima della scadenza del suo mandato. “Sento che è tempo di dare alla mia vita una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) A 38ha già alle spalle un decennio di brillante carriera. E così l’amministratore delegato di, Rubin Ritter, ha deciso di prendersi una pausa. Obiettivo dichiarato: concentrarsi sulla famiglia. Ma anche dare spazio alle ambizioni professionali della. Ritter è in carica dal 2010. Responsabile della supervisione della strategia e delle comunicazioni, ha contribuito a trasformare la start-up con sede a Berlino in uno tra i più redditizi rivenditori di moda online al mondo, che oggi può contare su un utile netto di quasi 100 milioni di euro registrato nel 2019.ha affermato in una nota che il manager aveva informato domenica la società della sua decisione di dimettersi nel 2021, oltre dueprima della scadenza del suo mandato. “Sento che è tempo di dare alla mia vita una ...

