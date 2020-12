GF Vip, una vera scoperta sconvolgente per Tommaso Zorzi: “Sono sotto choc” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è un momento facile per Tommaso Zorzi al GF Vip. L’uscita di scena di Francesco Oppini lo ha totalmente destabilizzato e ora, dopo aver rivelato a Stefania Orlando di essersi innamorato di lui, teme un faccia a faccia che quasi sicuramente ci sarà. E in diretta. A questo si aggiunge un altro “pensiero” perché le sue amiche della Casa gli hanno spifferato la confessione fatta da un altro suo inquilino che sarebbe dovuta rimanere segreta. La sua reazione? Zorzi ha detto di essere “sotto choc”. Ma andiamo con ordine. Qualche notte fa Giacomo Urtis aveva rivelato a Selvaggia Roma di essersi invaghito di Tommaso. Il chirurgo dei vip, che è diventato un concorrente ufficiale del GF Vip, le aveva chiesto di tenersi per sé quella rivelazione poi ha fatto retromarcia. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è un momento facile peral GF Vip. L’uscita di scena di Francesco Oppini lo ha totalmente destabilizzato e ora, dopo aver rivelato a Stefania Orlando di essersi innamorato di lui, teme un faccia a faccia che quasi sicuramente ci sarà. E in diretta. A questo si aggiunge un altro “pensiero” perché le sue amiche della Casa gli hanno spifferato la confessione fatta da un altro suo inquilino che sarebbe dovuta rimanere segreta. La sua reazione?ha detto di essere “. Ma andiamo con ordine. Qualche notte fa Giacomo Urtis aveva rivelato a Selvaggia Roma di essersi invaghito di. Il chirurgo dei vip, che è diventato un concorrente ufficiale del GF Vip, le aveva chiesto di tenersi per sé quella rivelazione poi ha fatto retromarcia. (Continua dopo la ...

