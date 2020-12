Generazione TikTok: Gabriele Vagnato (Di lunedì 7 dicembre 2020) 1- Ciao! Presentati per noi! Ciao, mi chiamo Gabriele Vagnato, ho 19 anni e 10 mesi, i giorni non li ricordo ma nel caso in cui li voleste sapere mandatemi una mail e sarò più che felice di aggiornarvi, perché quelli purtroppo cambiano ogni 24 ore. Nella vita principalmente respiro a tempo pieno, mi piace condurre e mettere a proprio agio i miei ospiti, ma soprattutto conto i giorni che mancano al mio prossimo compleanno. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) 1- Ciao! Presentati per noi! Ciao, mi chiamo Gabriele Vagnato, ho 19 anni e 10 mesi, i giorni non li ricordo ma nel caso in cui li voleste sapere mandatemi una mail e sarò più che felice di aggiornarvi, perché quelli purtroppo cambiano ogni 24 ore. Nella vita principalmente respiro a tempo pieno, mi piace condurre e mettere a proprio agio i miei ospiti, ma soprattutto conto i giorni che mancano al mio prossimo compleanno.

Danza ai tempi di Tik Tok, l’esperienza di Isadora Dance Project

Sarà infatti presentato nell’ambito della Settimana delle residenze digitali e della rassegna di danza Resistere e Creare “Cronache di un progetto fuori sync”, esito della residenza artistica “Isadora ...

