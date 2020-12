Gara Ungheria iGP Manager: Della Serra vince e convince (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Gara svolta sul circuito dell’Hungaroring ha stravolto la classifica per l’ennesima volta. Dopo trentacinque giri intensi, Mauro Della Serra ha portato a casa un grandissimo successo che, aggiunto al quarto posto di Speed, fanno giungere la scuderia Legend in vetta alla classifica costruttori. Dietro di lui un sorprendente Lino Cocco, il quale dopo una difficile Gara ha conquistato un podio convincente. Al terzo posto Tankulu, deludente negli ultimi giri di Gara, ma autore del giro veloce. Riviviamo i momenti salienti Della Gara in Ungheria Della seconda stagione di Metropolitan iGP Manager. I risultati di Gara del gran premio dell’Ungheria – Photo Credit: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lasvolta sul circuito dell’Hungaroring ha stravolto la classifica per l’ennesima volta. Dopo trentacinque giri intensi, Mauroha portato a casa un grandissimo successo che, aggiunto al quarto posto di Speed, fanno giungere la scuderia Legend in vetta alla classifica costruttori. Dietro di lui un sorprendente Lino Cocco, il quale dopo una difficileha conquistato un podio connte. Al terzo posto Tankulu, deludente negli ultimi giri di, ma autore del giro veloce. Riviviamo i momenti salientiinseconda stagione di Metropolitan iGP. I risultati didel gran premio dell’– Photo Credit: ...

formulagiaestro : a me la gara che ha emozionato di più in sè è malesia 2015, però considerando tutta la giornata anche col mondiale… - Coninews : Lottatori azzurri in raduno. ????? Le Nazionali di lotta libera, femminile e greco romana prepareranno in Ungheria… - GGiglio99 : A volte mi fermo a pensare ad una cosa, io ho iniziato a seguire la F1 in Ungheria, probabilmente unica gara bella… -