Fango su Elisabetta Gregoraci, insorgono Luxuria e Barbara D’Urso contro l’ex: «Non sei un uomo» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lo squallore. Spunta un fantomatico ex fidanzato e pensa di gettare Fango per cavalcare l’onda della notorietà indiretta. A fare la figura indecorosa è Mino Magli, ex (dice lui) di Elisabetta Gregoraci, ospite a Live Non è la D’Urso su canale 5. Parlando della concorrente del Grande Fratello Vip, Magli ha pronunciato una frase ignobile: “Io adesso – dopo 13 anni – ho scoperto che non ero solo, che Elisabetta aveva un condominio. Ci sono tante persone che hanno dichiarato che sono state con lei. Voglio avere un confronto con lei, appena le ho mandato un messaggio prima che entrasse nella casa, lei mi ha bloccato”. Ecco, si chiedesse perché una donna blocchi un essere miserevole che agisce come lui. “Lei non è un uomo”, gli urla infatti Vladimir Luxuria, anche lei in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lo squallore. Spunta un fantomatico ex fidanzato e pensa di gettareper cavalcare l’onda della notorietà indiretta. A fare la figura indecorosa è Mino Magli, ex (dice lui) di, ospite a Live Non è lasu canale 5. Parlando della concorrente del Grande Fratello Vip, Magli ha pronunciato una frase ignobile: “Io adesso – dopo 13 anni – ho scoperto che non ero solo, cheaveva un condominio. Ci sono tante persone che hanno dichiarato che sono state con lei. Voglio avere un confronto con lei, appena le ho mandato un messaggio prima che entrasse nella casa, lei mi ha bloccato”. Ecco, si chiedesse perché una donna blocchi un essere miserevole che agisce come lui. “Lei non è un”, gli urla infatti Vladimir, anche lei in ...

SecolodItalia1 : Fango su Elisabetta Gregoraci, insorgono Luxuria e Barbara D’Urso contro l’ex: «Non sei un uomo»… - mystycante : #gfvip la #gregoraci, finito il gioco è Elisabetta. Sembra essersi tolta dalle spalle un carico da 100. Si vede dal… - SickForLove : Quando soldi e potere proteggono la propria immagine gettando nel fango chiunque. In un periodo in cui si combatte… - Miriam21164588 : E basta con Elisabetta, la devono mettere in mezzo fino all'ultimo. Signorini e autori fate poprio schifo sempre lì… - P89Claudia : @indisguise_A2 Vergogna Elisabetta buttare fango addosso ad una ragazza di anni da una donna di 40 in una TV nazion… -

