Emma Marrone, il dolore per la morte del suo Gaetano: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono momenti di dolore per Emma Marrone. la cantante salentina ha annunciato su Instagram la morte del suo Gaetano, il cane di famiglia, pubblicando sui social una sua foto in compagnia dell’amico a quattro zampe. “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto ‘Arrivederci Gaetano’. Sei stato uno dei regali più belli della vita”, ha scritto Emma su Instagram. E ancora: “Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto“, conclude. E poi ancora nelle sue stories di Instagram si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono momenti diper. la cantante salentina ha annunciato su Instagram ladel suo, il cane di famiglia, pubblicando sui social una sua foto in compagnia dell’amico a quattro zampe.pernon ci sarai. Oggi ti abbiamo detto ‘Arrivederci’. Sei stato uno dei regali più belli della vita”, ha scrittosu Instagram. E ancora: “Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto“, conclude. E poi ancora nelle sue stories di Instagram si è ...

rtl1025 : #Emma Marrone annuncia su Instagram la morte di #Gaetano, il suo amato cane: 'Sei e sarai per sempre un pezzo della… - fanpage : Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fil… - clikservernet : Emma Marrone, il dolore per la morte del suo Gaetano: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai” - Noovyis : (Emma Marrone, il dolore per la morte del suo Gaetano: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai”) Playhitmus… - SteBlackRun : Emma Marrone piange il suo cane che tralaltramente cantava meglio di Blind -