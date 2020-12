DPCM Natale: “Consentire gli spostamenti nel raggio di 50 km”. La proposta di Salvini (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per Natale, Santo Stefano e Capodanno sono vietati gli spostamenti tra comuni. Questo è uno dei punti più criticati del DPCM attualmente in vigore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per, Santo Stefano e Capodanno sono vietati glitra comuni. Questo è uno dei punti più criticati delattualmente in vigore. L'articolo .

LegaSalvini : PORRO SBUGIARDA CONTE: “MA NON DOVEVAMO ESSERE LIBERI A NATALE?”, COSA DICEVA LO SCORSO DPCM - Agenzia_Ansa : 'Il giorno di #Natale rischiamo un disastro umano e sociale, il divieto di spostamenti tra i comuni non ha senso ,… - LegaSalvini : DIVIETI DISUMANI, MOZIONE URGENTE DEL CENTRODESTRA. SALVINI LANCIA #NATALECONITUOI - Lanf040264 : #Brusaferro: 'Anche con un test negativo prima di #Natale si usi la #mascherina.' Ovvio, il #tampone ti dice che… - marcosassuntron : RT @Augusto00213634: MOLTI CARABINIERI, POLIZIOTTI E MILITARI NON OBBEDIRANNO PIÙ AI CRIMINALI DPCM DEL GOVERNO MASSONE DI SINISTRA GENDER… -