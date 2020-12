Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq a livelli record in attesa di un nuovo stimolo fiscale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gli indici azionari statunitensi sono avanzati su base settimanale, poiché i dati che mostrano la crescita dell’occupazione negli Stati Uniti più lenta in sei mesi hanno aumentato le aspettative degli investitori per un nuovo stimolo fiscale. Venerdì scorso, gli Stati Uniti hanno pubblicato il rapporto sui salari non agricoli, che mostrava che il Paese ha aggiunto solo 245.000 nuovi posti di lavoro a novembre. Il dato è al di sotto delle aspettative, ma il tasso di disoccupazione è sceso al 6,7%. A novembre, notevoli aumenti di posti di lavoro si sono verificati nei trasporti, nei servizi alle imprese e nella sanità, mentre la disoccupazione è diminuita nel governo e nel commercio al dettaglio. “Il rapporto Jobs mostra che la ripresa economica è in stallo e avverte che il” buio inverno “aggraverebbe il dolore a meno che il ... Leggi su invezz (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gli indici azionari statunitensi sono avanzati su base settimanale, poiché i dati che mostrano la crescita dell’occupazione negli Stati Uniti più lenta in sei mesi hanno aumentato le aspettative degli investitori per un. Venerdì scorso, gli Stati Uniti hanno pubblicato il rapporto sui salari non agricoli, che mostrava che il Paese ha aggiunto solo 245.000 nuovi posti di lavoro a novembre. Il dato è al di sotto delle aspettative, ma il tasso di disoccupazione è sceso al 6,7%. A novembre, notevoli aumenti di posti di lavoro si sono verificati nei trasporti, nei servizi alle imprese e nella sanità, mentre la disoccupazione è diminuita nel governo e nel commercio al dettaglio. “Il rapporto Jobs mostra che la ripresa economica è in stallo e avverte che il” buio inverno “aggraverebbe il dolore a meno che il ...

Moncler compra Stone Island. Operazione da 1,15 miliardi di euro

Ruffini: «L’unione tra due brand con gli stessi valori, lo stesso rigore gestionale, la stessa passione per il futuro. La celebrazione di un Paese che nessuna crisi potrà mai fermare» ...

