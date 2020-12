Diego Maradona Jr a Live Non è la D’Urso | Se ci sono colpevoli per la morte di mio padre devono pagare

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 7 dicembre 2020)Jr ospite diNon è la D'Urso: il figlio del campione scomparso ha raccontato come ha saputo delladelJr, figlio diArmando, ospite diNon è la D'Urso ha raccontato di come ha saputo delladel: un messaggio di un amico lo ha avvisato che il campione argentino non c'era più. Il 25 novembre 2020Jr era in ospedale, alcuni giorni prima era risultato positivo al virus e la sua condizione aveva reso necessario il ricovero al Cotugno di Napoli. Nato dalla relazione traArmandoe la napoletana Cristiana Sinagra, ...