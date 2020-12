Bomba nella notte a Casoria distrugge i negozi, disperazione e urla in strada dopo l’esplosione (Di lunedì 7 dicembre 2020) Casoria. disperazione, pianti e tanta rabbia dopo l’esplosione di una Bomba, questa notte, che ha letteralmente devastato alcuni negozi della Galleria Marconi. Il boato enorme, udito a chilometri di distanza, anche nei comuni limitrofi, ha spaventato e messo in allerta decine di cittadini. Immediatamente sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e gli agenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020), pianti e tanta rabbiadi una, questa, che ha letteralmente devastato alcunidella Galleria Marconi. Il boato enorme, udito a chilometri di distanza, anche nei comuni limitrofi, ha spaventato e messo in allerta decine di cittadini. Immediatamente sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e gli agenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Daniele_Manca : La vita spezzata di Aliyas Dayee- Il reporter di Radio Free Europe/Radio Liberty, 33 anni, è stato ucciso dai taleb… - sudreporter : #Napoli, esplosione nella notte: bomba alla galleria commerciale di #Casoria. Negozi distrutti prima di poter riapr… - lunamgiseok : hanno fatto appena esplodere una bomba nella mia città però mi raccomando americani e non continuate a romanticizza… - FassioGio : #formula1 - #GeorgeRussell - zero punti in carriera - entra per la prima volta nella Mercedes, batte Bottas e senza… - svbastian_ : @DepressedFab Se succede speriamo nella bomba a Nanchino -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba nella Bomba a Casoria, distrutti i negozi della Galleria Marconi Fanpage.it Bomba a Casoria, distrutti i negozi della Galleria Marconi

Un ordigno è esploso nella notte a Casoria, nella provincia di Napoli, distruggendo i locali che sorgono nella Galleria Marconi, nell’omonima ...

Bomba a Casoria, sventrati i negozi della galleria Marconi: l'ipotesi del racket

Una bomba nel cuore della notte ha sventrato i negozi della galleria Marconi a Casoria alla vigilia della riapertura dopo il lockdown prevista per oggi. Sul posto sono intervenuti ...

Un ordigno è esploso nella notte a Casoria, nella provincia di Napoli, distruggendo i locali che sorgono nella Galleria Marconi, nell’omonima ...Una bomba nel cuore della notte ha sventrato i negozi della galleria Marconi a Casoria alla vigilia della riapertura dopo il lockdown prevista per oggi. Sul posto sono intervenuti ...