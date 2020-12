Barcellona, Pjanic: «La Juventus deve sempre vincere. Su Ronaldo…» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le dichiarazioni di Miralem Pjanic alla Gazzetta dello Sport in vista di Barcellona-Juventus di Champions League Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla sua vecchia squadra e anche sul Barcellona. In Champions è stato titolare in 5 partite su 5, e il Barcellona le ha vinte tutte, ma in campionato non gioca con continuità e il Barça è a -12 dalla vetta. LA JUVE – «I bianconeri hanno sempre l’obbligo di vincere, i problemi sono normali ma si superano». Barcellona – «Persi troppi punti in campionato, io più di così non so cosa fare. Al Barcellona gioco poco e non so perché». MESSI E RONALDO – «Messi e CR7 esempi per tutti ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le dichiarazioni di Miralemalla Gazzetta dello Sport in vista didi Champions League Miralem, ex centrocampista della, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla sua vecchia squadra e anche sul. In Champions è stato titolare in 5 partite su 5, e ille ha vinte tutte, ma in campionato non gioca con continuità e il Barça è a -12 dalla vetta. LA JUVE – «I bianconeri hannol’obbligo di, i problemi sono normali ma si superano».– «Persi troppi punti in campionato, io più di così non so cosa fare. Algioco poco e non so perché». MESSI E RONALDO – «Messi e CR7 esempi per tutti ma ...

