Barcellona-Juventus | Pirlo | “Non credo alla crisi blaugrana | abbiamo un obiettivo Tutto su CR7 e Ramsey”

"Sappiamo che ci sarà da soffrire, ma siamo sereni e vogliamo giocarcela a viso aperto".Ha esordito così il tecnico del Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Barcellona. Domani sera, le due compagini si giocano il primo posto nel girone G di Champions League nella partita - sulla carta - più ostica del gruppo: "Nella gara d'andata abbiamo commesso degli errori - ha dichiarato Pirlo -. Contro una squadra come il Barcellona, siamo consapevoli che ci sarà da soffrire. Dobbiamo migliorare la fase di non possesso, accorciare la distanza tra difesa e centrocampo: questo ci è mancato nella gara d'andata. Non ci credo quando dicono che il Barcellona è in crisi: sono una grande ...

