Vite in fuga: cosa è successo nella quarta puntata, riassunto (Di domenica 6 dicembre 2020) Vite in fuga: cosa è successo nella terza puntata, riassunto cosa è successo nella quarta puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Lunedì 30 novembre 2020, nel primo episodio, abbiamo visto Casiraghi riuscire a procurare a Claudio un nuovo lavoro come guardia giurata per un’azienda di portavalori. In questo modo la famiglia Caruana è riuscita a trovare una nuova stabilità e una nuova armonia per la loro ”seconda vita”. Peccato, però, che dopo poco c’è stato un colpo di scena inatteso. I Caruana, convinti di poter sfuggire dal passato, hanno dovuto fare i conti con la realtà: una lettera ricattatoria che minaccia nuovamente la loro ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020)interzadiin, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Lunedì 30 novembre 2020, nel primo episodio, abbiamo visto Casiraghi riuscire a procurare a Claudio un nuovo lavoro come guardia giurata per un’azienda di portavalori. In questo modo la famiglia Caruana è riuscita a trovare una nuova stabilità e una nuova armonia per la loro ”seconda vita”. Peccato, però, che dopo poco c’è stato un colpo di scena inatteso. I Caruana, convinti di poter sfuggire dal passato, hanno dovuto fare i conti con la realtà: una lettera ricattatoria che minaccia nuovamente la loro ...

fra__escape : @niallpiizza_ Siii, sembra già molto bella Dopo vite in fuga vedo un'altra puntata - bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE 6 DICEMBRE 2020: UNA DOMENICA TRA VITE IN FUGA, CHE TEMPO CHE FA E NON CI RESTA CHE PIANGERE - lapsus_linguae : mia madre stava guardando Vite in Fuga e c’è un ragazzo gay. in tutti e sei gli episodi che ha guardato lui ha semp… - oltreamare : ragazzi stasera vite in fuga significa che commentiamo a manetta - Raicomspa : Il destino è sempre in agguato. 'Corsa solitaria' brano 14 della colonna sonora di #ViteInFuga musiche di Nicola Te… -