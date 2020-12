Tommaso Zorzi in crisi dopo la confessione a Cristiano Malgoglio: “Voglio andare in Tibet” (Di domenica 6 dicembre 2020) Una serata piena di emozioni quella del 5 dicembre 2020 nella casa del Grande Fratello VIP 5 con i vipponi scatenatissimi nella festa dedicata alla star della Musica. Ma c’è stato anche tempo per riflettere e Tommaso lo ha fatto parlando con Maria Teresa Ruta. Zorzi sa bene di aver fatto delle confessioni molto importanti a Cristiano Malgioglio e sa anche bene che probabilmente nella puntata di lunedì se ne parlerà. E allora si confida con la sua amica, spiegandole di aver detto delle cose molto forti. Si sarà pentito? Forse no ma allo stesso tempo sa bene che non si può far finta di niente e scegliere di non parlarne ma si deve affrontare la cosa! Tommaso Zorzi infatti, poche ore prima, rispondendo alle domande di Cristina Malgioglio, aveva detto di essersi innamorato di Francesco Oppini. LE ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 6 dicembre 2020) Una serata piena di emozioni quella del 5 dicembre 2020 nella casa del Grande Fratello VIP 5 con i vipponi scatenatissimi nella festa dedicata alla star della Musica. Ma c’è stato anche tempo per riflettere elo ha fatto parlando con Maria Teresa Ruta.sa bene di aver fatto delle confessioni molto importanti aMalgioglio e sa anche bene che probabilmente nella puntata di lunedì se ne parlerà. E allora si confida con la sua amica, spiegandole di aver detto delle cose molto forti. Si sarà pentito? Forse no ma allo stesso tempo sa bene che non si può far finta di niente e scegliere di non parlarne ma si deve affrontare la cosa!infatti, poche ore prima, rispondendo alle domande di Cristina Malgioglio, aveva detto di essersi innamorato di Francesco Oppini. LE ...

