Sampdoria Milan | i convocati di Pioli | out Bennacer

Sampdoria-Milan, i convocati di Pioli per la gara di Genova, non ci sarà Bennacer come preannunciato, al suo posto Tonali titolare. PORTIERI- A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI- Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli. CENTROCAMPISTI- Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Mioni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI- Colombo, Maldini, Rebi?.

A poche ore dalla sfida tra Sampdoria e Milan, Stefano Pioli perde un altro titolare. L’infermeria rossonera si riempie e, dopo gli infortuni di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, si aggiunge anche ...

L'Inter vince (3-1) e convince contro il Bologna, portando a casa tre punti che gli permettono di accorciare momentaneamente sul Milan, impegnato questa sera al Marassi contro la Sampdoria. La Gazzett ...

