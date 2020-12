Sampdoria-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di domenica 6 dicembre 2020) Sampdoria-Milan si gioca questa sera domenica 6 dicembre 2020 alle ore 20.45. Posticipo domenicale della 10^ quello di Marassi tra i blucerchiati di Claudio Ranieri e i rossoneri di Stefano Pioli, di ritorno in panchina dopo aver superato il coronavirus.Sampdoria-Milan, le probabili formazionicaption id="attachment 1061125" align="alignnone" width="742" Sampdoria-Milan (getty images)/captionQualche problema di formazione per entrambi i tecnici. La Sampdoria si affiderà a Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto. In attacco ecco il ritorno di Manolo Gabbiadini al fianco di Fabio Quagliarella. Anche il Milan dovrà fare a meno di alcuni dei suoi uomini chiave come il difensore Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. In campo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020)si gioca questa sera domenica 6 dicembre 2020 alle ore 20.45. Posticipo domenicale della 10^ quello di Marassi tra i blucerchiati di Claudio Ranieri e i rossoneri di Stefano Pioli, di ritorno in panchina dopo aver superato il coronavirus., le probabili formazionicaption id="attachment 1061125" align="alignnone" width="742"(getty images)/captionQualche problema di formazione per entrambi i tecnici. Lasi affiderà a Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto. In attacco ecco il ritorno di Manolo Gabbiadini al fianco di Fabio Quagliarella. Anche ildovrà fare a meno di alcuni dei suoi uomini chiave come il difensore Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. In campo ...

sampdoria : ?? @SerieA: i blucerchiati per #SampMilan ?? Per il report completo ?? - sportli26181512 : Tuttosport titola: 'Niente Ibra e Kjaer: Milan, che esame!': 'Niente Ibra e Kjaer: Milan, che esame!'. Lo scrive il… - ItaSportPress : Sampdoria-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi - - dan_tizer : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures. Verona vs. Cagliari 2.30pm Roma vs. Sassuolo 5pm Parma vs. Benevento 5pm Udinese vs. Atalanta 5pm C… - CarolRadull : Serie A Fixtures. Verona vs. Cagliari 2.30pm Roma vs. Sassuolo 5pm Parma vs. Benevento 5pm Udinese vs. Atalanta… -