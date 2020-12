Rogo Thyssen | il 6 dicembre 2007 morirono sette operai

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 6 dicembre 2020)Krupp è una società tedesca, leader in Europa del settore siderurgico. Tra le varie realtà che fanno parte del gruppo c’è la Acciai Terni che, per quanto riguarda gli stabilimenti di Terni e Torino, a partire dal 1994 vennero privatizzati e acquisiti da alcuni imprenditori italiani in collaborazione proprio con il colosso di Essen. Il