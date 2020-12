Next Generation Eu, associazioni donne “Cabina di regia sia paritaria” (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Qualunque sia la scelta organizzativa del governo per la gestione di Next Generation EU, vogliamo mettere in chiaro che nulla può essere fatto senza le competenze femminili. Vogliamo salvare questo Paese e cogliere un’occasione storica per abbattere le discriminazioni economiche, culturali e sociali che immiseriscono metà della popolazione”. Lo affermano in un comunicato congiunto Le Contemporanee, donne per la Salvezza, Dateci Voce, Base Italia, che aggiungono: “Fare senza le donne, senza tenere la parità come asse principale, attraverso lo sviluppo dell’occupazione e di un piano straordinario di infrastrutture sociali, significa impoverire tutti. Abbiamo centinaia di nomi femminili da proporre per essere nominate in qualunque comitato si voglia inaugurare. C’è solo l’imbarazzo della ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Qualunque sia la scelta organizzativa del governo per la gestione diEU, vogliamo mettere in chiaro che nulla può essere fatto senza le competenze femminili. Vogliamo salvare questo Paese e cogliere un’occasione storica per abbattere le discriminazioni economiche, culturali e sociali che immiseriscono metà della popolazione”. Lo affermano in un comunicato congiunto Le Contemporanee,per la Salvezza, Dateci Voce, Base Italia, che aggiungono: “Fare senza le, senza tenere la parità come asse principale, attraverso lo sviluppo dell’occupazione e di un piano straordinario di infrastrutture sociali, significa impoverire tutti. Abbiamo centinaia di nomi femminili da proporre per essere nominate in qualunque comitato si voglia inaugurare. C’è solo l’imbarazzo della ...

