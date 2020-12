Nairobi | impeachment per il governatore Sonko

(Di domenica 6 dicembre 2020) L’assemblea della contea diha votato l’per ilMike. Un’indagine del 2019, lo accusa infatti di essersi appropriato di milioni di dollari di fondi pubblici.si presenterà domani in tribunale per depositare un’istanza di annullamento dello stato d’accusa votato dall’assemblea. Perché ildiè sotto accusa? I membri

L’assemblea della contea di Nairobi ha votato l’impeachment per il governatore Mike Sonko. Un’indagine del 2019, lo accusa infatti di essersi appropriato di milioni di dollari di fondi pubblici. Sonko ...Il governatore di Nairobi, Mike Sonko, è stato arrestato dalla polizia mentre teneva una conferenza stampa in città, per poi essere ...