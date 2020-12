Miozzo (Cts): «Scuola? Spero che i prefetti diano un’accelerazione ad un sistema che si è imballato» (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Messaggero intervista il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. Teme l’avvicinarsi del Natale e il comportamento di pochi furbetti che possono scatenare un pericoloso processo di emulazione. «Il meccanismo emulativo che può ricrearsi prima e dopo le feste rischia di avere conseguenze drammatiche. Il “perché io non devo farlo se qualcuno lo fa” oggi può portare ad assumere atteggiamenti davvero pericolosi». I furbetti che proveranno ad aggirare le restrizioni, spiega, «possono invalidare i sacrifici di tutti, per questo sarebbe opportuno rafforzare controlli e attuare rigidamente diritto e pene. Se si ferma un soggetto e questo produce un’autocertificazione che ad una verifica risulta falsa, non puoi dargli solo la multa di 300 euro. Devi perseguirlo effettivamente con una denuncia per falso in atto pubblico. Per estremizzare bisogna ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Messaggero intervista il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino. Teme l’avvicinarsi del Natale e il comportamento di pochi furbetti che possono scatenare un pericoloso processo di emulazione. «Il meccanismo emulativo che può ricrearsi prima e dopo le feste rischia di avere conseguenze drammatiche. Il “perché io non devo farlo se qualcuno lo fa” oggi può portare ad assumere atteggiamenti davvero pericolosi». I furbetti che proveranno ad aggirare le restrizioni, spiega, «possono invalidare i sacrifici di tutti, per questo sarebbe opportuno rafforzare controlli e attuare rigidamente diritto e pene. Se si ferma un soggetto e questo produce un’autocertificazione che ad una verifica risulta falsa, non puoi dargli solo la multa di 300 euro. Devi perseguirlo effettivamente con una denuncia per falso in atto pubblico. Per estremizzare bisogna ...

