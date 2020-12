Massimo Boldi | tra i comici più amati al mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020)Antonionasce a Luino il 23 luglio del 1945. Uno tra gli attori più famosi alè un comico, produttore cinematografico e grande volto noto della televisione. Famoso per la coppia insieme all’attore Christian De Sica, hanno sfondato le porte del cinema italiano con i film del periodo natalizio, i così famosi Cinepattoni, tra cui c’è Natale Sul Nilo, Natale a Miami, Natale In India. Inizia a sua carriera come batterista insieme al suo amico Renato Vignocchi e collaborò con Enzo Jannacci che gli consigliò di partecipare al programma Canzonissima che gli permise di cominciare, nel 1972, la sua carriera come comico che lo porterà a condividere il palco con grandissimi volti noti come Albano, Claudio Lippi e con Christian De Sica con cui ha ricominciato a lavorare nel 2018 e a breve uscirà il loro ultimo film In Vacanza ...