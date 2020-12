LIVE F1, GP Sakhir in DIRETTA: la prima di Perez, rimpianti Russell. Leclerc: “Verstappen non è arrabbiato con me” (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI Sakhir LA CRONACA DEL GP DI Sakhir CHARLES Leclerc: “HO FATTO UN ERRORE, VERSTAPPEN NON E’ arrabbiato” 19.52 Si chiude qui, dunque, un clamoroso GP di Sakhir! Grazie per la cortese attenzione, ma rimanete con noi per analisi, cronache, video e dichiarazioni da Sakhir! 19.50 Brutta serata per la Ferrari. Leclerc out subito, Vettel 12° e mai con un ritmo sufficiente 19.49 Incredibile il disastro della Mercedes però, ha richiamato i piloti per un pit-stop superfluo e ha combinato un doppio errore clamoroso. George Russell avrebbe meritato la vittoria! 19.47 CLAMOROSA VITTORIA DI Perez A Sakhir!! ?????????????? ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DILA CRONACA DEL GP DICHARLES: “HO FATTO UN ERRORE, VERSTAPPEN NON E’” 19.52 Si chiude qui, dunque, un clamoroso GP di! Grazie per la cortese attenzione, ma rimanete con noi per analisi, cronache, video e dichiarazioni da! 19.50 Brutta serata per la Ferrari.out subito, Vettel 12° e mai con un ritmo sufficiente 19.49 Incredibile il disastro della Mercedes però, ha richiamato i piloti per un pit-stop superfluo e ha combinato un doppio errore clamoroso. Georgeavrebbe meritato la vittoria! 19.47 CLAMOROSA VITTORIA DI!! ?????????????? ...

