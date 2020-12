Lamorgese firma la circolare di Natale che autorizza le visite ai nonni e agli amici 'non autosufficienti' (Di domenica 6 dicembre 2020) Una circolare pubblicata dal ministero dell'Interno sulle misure del Dpcm 3 dicembre 2020 e sul decreto legge 2 dicembre n. 158 2 certifica quello che era stato anticipato già prima dei provvedimenti, ... Leggi su globalist (Di domenica 6 dicembre 2020) Unapubblicata dal ministero dell'Interno sulle misure del Dpcm 3 dicembre 2020 e sul decreto legge 2 dicembre n. 158 2 certifica quello che era stato anticipato già prima dei provvedimenti, ...

planetpaul65 : RT @globalistIT: - globalistIT : - segnalatore_il : a tutela della sicurezza intanto la lamorgese cosparge l'Italia di agenti per impedire agli ITALIANI di amarsi, di… - YRetlaw : pisciano pure in mare... gli amici della lamorgese e di conte, arrivano per fare il cenone a natale a casa di di Ma… - iq_196 : RT @iq_196: Salviamo Carlo Gilardi di Airuno dalle grinfie della 'legge' - Firma la petizione! -