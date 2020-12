‘Gf Vip 5’, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli in Cucurio fanno un emozionante bilancio della loro avventura nella Casa (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono queste le ultime ore da trascorrere insieme per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Dopo la notizia del prolungamento del Gf Vip 5 sino a febbraio, la Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di abbandonare anticipatamente il programma. Tuttavia, se Oppini ha lasciato la Casa già nella serata di venerdì, Elisabetta ha voluto attendere ancora qualche ora. Lunedì sera, dunque, la showgirl varcherà definitivamente la porta rossa, ma non prima di aver trascorso le ultime ore in Cucurio insieme a Pierpaolo, il ragazzo con cui ha legato di più nel reality. Sin dai primi istanti insieme, i due avevano mostrato un forte feeling, poi ribattezzato “amicizia speciale“. Alcuni comportamenti ambigui di lei avevano ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono queste le ultime ore da trascorrere insieme per. Dopo la notizia del prolungamento del Gf Vip 5 sino a febbraio, lae Francesco Oppini hanno deciso di abbandonare anticipatamente il programma. Tuttavia, se Oppini ha lasciato lagiàserata di venerdì,ha voluto attendere ancora qualche ora. Lunedì sera, dunque, la showgirl varcherà definitivamente la porta rossa, ma non prima di aver trascorso le ultime ore ininsieme a, il ragazzo con cui ha legato di più nel reality. Sin dai primi istanti insieme, i due avevano mostrato un forte feeling, poi ribattezzato “amicizia speciale“. Alcuni comportamenti ambigui di lei avevano ...

BITCHYFit : GF Vip: nella casa entra un ciclone nato nei programmi di Maria De Filippi e forse una famosa attrice - GFVIP53 : SONDAGGI GF VIP - eroDottorNicco : Il GF vip. - shark2208 : #elisabettagregoraci denunciata : rogna dopo il gf vip Secondo me il #codacons ha bisogno di pubblicità. A me pare… - blogtivvu : Carlotta Dell’Isola entra al #GFVip ma (quasi) tutto il cast non ha idea di chi sia: ecco per quale motivo -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie