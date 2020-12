F1, Sebastian Vettel: “Eravamo troppo lenti, non potevo fare nulla. Non vedo l’ora di gareggiare in Aston Martin” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Gran Premio di Sakhir ha riservato solo delusioni alla Ferrari che ha visto il traguardo solo la vettura di Sebastian Vettel. Charles Leclerc, infatti, invece stato coinvolto in un incidente nel corso del primo giro, causato da un suo errore in curva-4. Un episodio nel quale sono stati coinvolti anche il messicano Sergio Perez con la Racing Point (vincitore poi della corsa) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), costretto al ritiro come Leclerc. Vettel, da questo punto di vista, ha approfittato del caos per salire dalla tredicesima alla nona posizione ma è stato poi superato dai rivali, finendo fuori dalla zona punti. Il tedesco ha lottato tra il decimo e il dodicesimo posto per tutta la gara, terminando mestamente nella posizione citata. Il Mondiale si concluderà la prossima settimana ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, con ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Gran Premio di Sakhir ha riservato solo delusioni alla Ferrari che ha visto il traguardo solo la vettura di. Charles Leclerc, infatti, invece stato coinvolto in un incidente nel corso del primo giro, causato da un suo errore in curva-4. Un episodio nel quale sono stati coinvolti anche il messicano Sergio Perez con la Racing Point (vincitore poi della corsa) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), costretto al ritiro come Leclerc., da questo punto di vista, ha approfittato del caos per salire dalla tredicesima alla nona posizione ma è stato poi superato dai rivali, finendo fuori dalla zona punti. Il tedesco ha lottato tra il decimo e il dodicesimo posto per tutta la gara, terminando mestamente nella posizione citata. Il Mondiale si concluderà la prossima settimana ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, con ...

