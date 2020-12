Diretta Verona-Cagliari ore 12.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 6 dicembre 2020) Verona - Il Verona di Juric prova a dare l'assalto ai piani alti della classifica, affrontando il Cagliari di Di Francesco tra le mura amiche dello stadio Marc'Antonio Bentegodi. Nel lunch match gli ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 6 dicembre 2020)- Ildi Juric prova a dare l'assalto ai piani alti della classifica, affrontando ildi Di Francesco tra le mura amiche dello stadio Marc'Antonio Bentegodi. Nel lunch match gli ...

sportli26181512 : Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A Verona si apre la domenica di Serie A. J… - CentotrentunoC : #VeronaCagliari LIVE ?? | #JoaoPedro ce la fa! Il numero 10 in campo dal 1' contro il Verona: ecco le altre scelte d… - Cagliari_1920 : Verona-Cagliari, formazioni ufficiali e cronaca in diretta – LIVE - TuttoRossoblu : Hoy jugamos! #VERONA-#CAGLIARI Ore 12:30 ??“Marcantonio Bentegodi” In diretta su @DAZN_IT E se non puoi vederla,… - CorriereQ : Diretta Verona-Cagliari ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni -