Da noi… a ruota libera | puntata 6 dicembre 2020 | Irene Grandi | Daniele Scardina e Barbara Alberti

Oggi, domenica 6 dicembre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la tredicesima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella tredicesima puntata Francesca Fialdini intervisterà Irene Grandi nel giorno del suo compleanno. La cantautrice festeggerà in studio insieme a fantastici amici del mondo dello spettacolo che interverranno per farle gli auguri. Il pugile Daniele Scardina, inoltre, si racconterà e si mostrerà in una veste inedita, mentre la giornalista e scrittrice Barbara Alberti con la sua dissacrante ironia ...

Ultime Notizie dalla rete : noi… ruota ''Da Noi…A Ruota Libera'' con Francesca Fialdini RAI - Radiotelevisione Italiana