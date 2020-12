Covid, Miozzo (Cts) contro i “furbetti” che aggirano i divieti: “Serve la denuncia penale” (Di domenica 6 dicembre 2020) Miozzo (Cts): “Serve la denuncia penale contro chi aggira i divieti” Per Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), servirebbe perseguire penalmente i furbetti del Natale, ovvero coloro che non rispetteranno le regole indicate dal nuovo Dpcm per le festività. “Gran parte della popolazione italiana le raccomandazioni le sta rispettando. Poi ci sono i soliti furbetti che alterano l’equilibrio tra ordine e raccomandazione, sono quelli che navigano negli spazi lasciati dalle migliori intenzioni del governo. Per questo a preoccupare è il meccanismo emulativo. Servono controlli rigidi e segnali importanti”, dice Miozzo al Messaggero. “Il meccanismo emulativo che può ricrearsi prima e dopo le feste rischia di avere conseguenze ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020)(Cts):lapenalechi aggira i” Per Agostino, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), servirebbe perseguire penalmente i furbetti del Natale, ovvero coloro che non rispetteranno le regole indicate dal nuovo Dpcm per le festività. “Gran parte della popolazione italiana le raccomandazioni le sta rispettando. Poi ci sono i soliti furbetti che alterano l’equilibrio tra ordine e raccomandazione, sono quelli che navigano negli spazi lasciati dalle migliori intenzioni del governo. Per questo a preoccupare è il meccanismo emulativo. Servonolli rigidi e segnali importanti”, diceal Messaggero. “Il meccanismo emulativo che può ricrearsi prima e dopo le feste rischia di avere conseguenze ...

