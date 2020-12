Atalanta, gli orobici restano ad Udine per preparare la sfida con l’Ajax: “Grazie per l’ospitalità” (Di domenica 6 dicembre 2020) Attraverso un tweet, l’Atalanta ha voluto ringraziare l’Udinese per l’ospitalità. In seguito al rinvio del match valevole per la decima giornata di Serie A 2020/2021, gli uomini di Gasperini sono infatti rimasti in Friuli. In questi giorni prepareranno la delicata sfida di Champions League contro l’Ajax prima di partire alla volta dell’Olanda. “Grazie per l’ospitalità” ha scritto il club su Twitter. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 dicembre 2020) Attraverso un tweet, l’ha voluto ringraziare l’se per l’ospitalità. In seguito al rinvio del match valevole per la decima giornata di Serie A 2020/2021, gli uomini di Gasperini sono infatti rimasti in Friuli. In questi giorni prepareranno la delicatadi Champions League controprima di partire alla volta dell’Olanda.perha scritto il club su Twitter. SportFace.

sportface2016 : #Atalanta, gli orobici restano ad Udine per preparare la sfida con l’Ajax: “Grazie per l’ospitalità” - nicolaidileo : Diciamo che potrebbe andare bene anche un pari non dobbiamo pensare di poterle vincere tutte, la samp non al meglio… - Dalla_SerieA : Atalanta, Gosens negativo al covid: con l'Ajax ci sarà - - Stefano_Steve85 : @stillejovattene @constantinesimo @DiMarzio per la Champions si, ma per il campionato è un problema per l'Atalanta.… - sportli26181512 : #Atalanta, Gosens negativo al covid: con l'Ajax ci sarà: Gasperini tira un sospiro di sollievo dopo gli ultimi tamp… -