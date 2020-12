“Abbiamo fatto l’amore”, Gregoraci spiazza Zorzi sul cucurio con Pretelli – VIDEO (Di domenica 6 dicembre 2020) Mancano ormai poche ore all’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa del GF Vip e proprio alla vigilia della puntata di lunedì la conduttrice ha trascorso del tempo con Pierpaolo Pretelli del cucurio. I fan dei Gregorelli fino all’ultimo hanno sperato nel lieto fine per la coppia ed in qualche modo è avvenuto. Elisabetta Gregoraci ironizza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 6 dicembre 2020) Mancano ormai poche ore all’uscita di Elisabettadalla Casa del GF Vip e proprio alla vigilia della puntata di lunedì la conduttrice ha trascorso del tempo con Pierpaolodel. I fan dei Gregorelli fino all’ultimo hanno sperato nel lieto fine per la coppia ed in qualche modo è avvenuto. Elisabettaironizza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

marattin : Perché nel 2020 abbiamo già raccolto abbastanza liquidità. Solo che l’abbiamo fatto ad un costo (dal 2% di aprile a… - FedericoDinca : .@Mov5Stelle punto debole della maggioranza? Una teoria dei media. #M5S è stato lo stabilizzatore di questo Governo… - pisto_gol : Grazie @RealPiccinini per le tue belle parole:quello che NOI abbiamo fatto nella storia della tv sportiva a Mediase… - ela_dona : RT @EugenioCardi: Con i miei 2 figli (che vivono molto lontano da me) abbiamo congiuntamente deciso di non trascorrere il #Natale assieme q… - BellomoAlexis : La merda non è Salvini. La merda siete voi comunisti ottusi e ignoranti. La merda siete voi che proteggete a spada… -

Ultime Notizie dalla rete : “Abbiamo fatto Vitorchiano, Il Borgo si racconta: i vincitori del progetto virtuoso promosso da Promotuscia con Lazio Innova e parole a KM0 Fortune Italia