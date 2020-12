70mila agenti per i controlli anti COVID a Natale (Di domenica 6 dicembre 2020) La circolare del Viminale indirizzata ai prefetti approfondisce alcuni punti dell’ultimo Dpcm annunciando una stretta che avrà solo qualche eccezione. In generale, sarà un Natale blindato, con i riflettori dei controlli alle “principali arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto” sul rispetto delle norme e delle limitazioni che riguardano gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e, tra i Comuni, nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Le aree di maggiore affollamento “in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza, anche involontaria, delle misure di distanziamento interpersonale” saranno sorvegliate speciali. E’ per questo che saranno “opportunamente sensibilizzati tutti gli attori della sicurezza urbana coinvolti nel dispositivo di controllo, tenuto conto della necessità di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) La circolare del Viminale indirizzata ai prefetti approfondisce alcuni punti dell’ultimo Dpcm annunciando una stretta che avrà solo qualche eccezione. In generale, sarà unblindato, con i riflettori deialle “principali arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto” sul rispetto delle norme e delle limitazioni che riguardano gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e, tra i Comuni, nelle giornate di, Santo Stefano e Capodanno. Le aree di maggiore affollamento “in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza, anche involontaria, delle misure di distanziamento interpersonale” saranno sorvegliate speciali. E’ per questo che saranno “opportunamente sensibilizzati tutti gli attori della sicurezza urbana coinvolti nel dispositivo di controllo, tenuto conto della necessità di ...

matteograndi : Droni, posti di blocco, 70mila fra agenti e militari. Non so il Covid, ma la mafia con un piano del genere la debe… - MediasetTgcom24 : Covid, Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste natalizie #lucianalamorgese - DanielaScalcob : RT @MarcoRizzoPC: Il ministro degli interni di questo governo La Morgese vuole impiegare 70mila agenti per i controlli antiCovid a fine ann… - RiccardaCor : RT @a_meluzzi: Gianluigi Paragone: 'Sbarchi liberi e 70mila agenti contro gli italiani a Natale. Poi i manganelli?' – Libero Quotidiano htt… - LucaOfFriends : RT @MarcoRizzoPC: Il ministro degli interni di questo governo La Morgese vuole impiegare 70mila agenti per i controlli antiCovid a fine ann… -

Ultime Notizie dalla rete : 70mila agenti Feste blindate: pronti 70mila agenti, più controlli su autostrade, stazioni e aeroporti Il Sole 24 ORE Coronavirus, ultime notizie: Italia fuori da zona rossa: Abruzzo da oggi "arancione". LIVE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus, ultime notizie: Italia fuori da zona rossa: Abruzzo da oggi 'arancione'. LIVE ...

Lamorgese: “70mila agenti per i controlli sul territorio”

Circa 70mila agenti di polizia saranno impiegati per i controlli in vista delle festività. Le forze dell’ordine verificheranno il rispetto delle regole imposte per arginare la pandemia. Lo ha annuncia ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus, ultime notizie: Italia fuori da zona rossa: Abruzzo da oggi 'arancione'. LIVE ...Circa 70mila agenti di polizia saranno impiegati per i controlli in vista delle festività. Le forze dell’ordine verificheranno il rispetto delle regole imposte per arginare la pandemia. Lo ha annuncia ...