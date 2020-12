WRC | Rally Monza | Evans sbatte | Ogier a un passo dal titolo

(Di sabato 5 dicembre 2020)ha chiuso in testa la seconda tappa deldi, e vista l'uscita di strada diha ora nel suo mirino la vittoria ed il suo settimomondiale piloti. Se le cose finissero così ...

FTraiettoria : "Questo è Rally. Fa parte del gioco". Intervista ad Elfyn Evans dopo l'incidente al Rally Monza

E’ successo un patatrac questo pomeriggio al Rally di Monza ... complimenti davvero, mentre nel Wrc 2 guida Ostberg che ha 30”9 su Tidemand, nel Wrc 3 è invece in testa Mikkelsen davanti ...Sordo firma il miglior tempo battendo per pochi decimi un Katsuta molto veloce in questo weekend. Ogier controlla: vuole portare a casa il settimo iride senza rischiare.