Terremoto Siena – Scossa di Ml 3.1 con epicentro a Castellina in Chianti

Terremoto questa mattina, 5 dicembre 2020, con epicentro a Castellina in Chianti (Siena). La Scossa di magnitudo 3.1 della scala Richter è stata rilevata dall'Istituto di geofisica e vulcanologia e si è verificata alle ore 7.53. Il Terremoto è stato avvertito in tutta la zona del Chianti, nel senese ma anche nella zona del fiorentino.

