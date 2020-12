Smartphone | quando ci distrae troppo anche dai figli

Leggi su vanityfair

(Di sabato 5 dicembre 2020) Distogliere lo sguardo dall’interlocutore per controllare lo smartphone. Sì, capita. E anche molto spesso. Tanto che ormai questo comportamento ha persino un termine ben preciso: si chiama “phubbing” (da “phone”, telefono cellulare, e “snubbing”, snobbare) e finora ne erano stati presi in considerazione gli effetti negativi all’interno del rapporto fra colleghi o fra partner. Una recente ricerca, invece – condotta all’ateneo Milano-Bicocca e pubblicata sul “Journal of Social and Personal Relationships” – ha messo in luce gli effetti che questo comportamento può avere in famiglia. O, per meglio dire, quando a distrarsi per sbirciare il display del cellulare sono mamma o papà.