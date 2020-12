Sebastian Melo e Gulia Stabile, attimi di imbarazzo ad Amici: non sa che fare (Di sabato 5 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia questo pomeriggio ad Amici è stata messa davanti ad una prova difficile: ballare di fronte a Sebastian Melo, dopo un certo video. Questo pomeriggio ad Amici Giulia è stata vittima di uno scherzo di Maria De Filippi, che ha voluto provocare in lei una reazione. La nota conduttrice ha fatto vedere un video di Leggi su youmovies (Di sabato 5 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia questo pomeriggio adè stata messa davanti ad una prova difficile: ballare di fronte a, dopo un certo video. Questo pomeriggio adGiulia è stata vittima di uno scherzo di Maria De Filippi, che ha voluto provocare in lei una reazione. La nota conduttrice ha fatto vedere un video di

shesdramaqueen : Giulia 10 per questa prova perché Sebastian Melo Taveira non è mica facile #amici20 - hbjblove : Buongiorno anche a te Sebastian Melo ?? #Amici20 - zairplanesj : A me sembra un po brutto fare dei tweet cattivi paragonando Rosa e Ricardo con Elena e Sebastian perche alla fine a… - r3g1n4g30rg3 : Sebastian Melo Taveira aprimi in due come un avocado. Proprio a metà. Tolto il nocciolo, levi la polpa. Mettimi in… - min__yoongl : A parte poveri ballerini, VIVA SEBASTIAN MELO TAVEIRA TU DEI L’ANIMA DI QUESTO PROGRAMMA #Amici20 -