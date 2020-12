Prove libere 3 GP Sakhir : Verstappen il più veloce (Di sabato 5 dicembre 2020) Le Prove libere 3 del GP di Sakhir, hanno visto il miglior tempo messo a segno da Max Verstappen. Una terza sessione positiva per l’olandese che si candida come il favorito per conquistare la pole position. Prove libere 3 GP Sakhir : la Red Bull vola Una sessione di Prove libere, dedicata al ritmo qualifica e alla ricerca del miglior giro veloce. Quasi tutti i piloti hanno scelto di scendere in pista con gomma rossa. Le prestazioni della mescola più soft, sembrano essere migliori rispetto al gran premio della scorsa settimana . Un circuito così veloce, senza tante curve strette, favorisce la durata della gomma. Il miglior tempo è stato messo a segno da Verstappen che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Le3 del GP di, hanno visto il miglior tempo messo a segno da Max. Una terza sessione positiva per l’olandese che si candida come il favorito per conquistare la pole position.3 GP: la Red Bull vola Una sessione di, dedicata al ritmo qualifica e alla ricerca del miglior giro. Quasi tutti i piloti hanno scelto di scendere in pista con gomma rossa. Le prestazioni della mescola più soft, sembrano essere migliori rispetto al gran premio della scorsa settimana . Un circuito così, senza tante curve strette, favorisce la durata della gomma. Il miglior tempo è stato messo a segno dache ha ...

SkySportF1 : F1, GP Sakhir 2020: le prove libere viste dalla pista del Bahrain @mara_sangiorgio #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - Formula1Co : I tempi delle prove libere 3! - F1Spazio : RT @Formula1Co: GP SAKHIR, PROVE LIBERE: VERSTAPPEN PRIMO, SECONDO BOTTAS, TERZO GASLY - interismo44 : @samvgrlh Si giudica in qualifica e in gara, le prove libere lasciano il tempo che trovano -