Nuove Faq Dpcm: quanti parenti al cenone e le regole per il veglione di Capodanno (Di domenica 6 dicembre 2020) Le Nuove domande e risposte (Faq) sulle feste di Natale e Capodanno, sui casi concreti: le feste private, già proibite con decreto dello scorso ottobre, restano off limits. Andare nelle... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 6 dicembre 2020) Ledomande e risposte (Faq) sulle feste di Natale e, sui casi concreti: le feste private, già proibite con decreto dello scorso ottobre, restano off limits. Andare nelle...

Le nuove domande e risposte (Faq) sulle feste di Natale e Capodanno, sui casi concreti: le feste private, già proibite con decreto dello scorso ottobre, restano off limits. Andare nelle seconde case, ...

Viaggi, feste e spostamenti: ecco tutti i dubbi e le risposte sul Dpcm di Natale

Ci si può spostare tra una Regione e l'altra durante le festività di Natale? Da lunedi 21 e fino a mercoledi 6 gennaio sarà vietato spostarsi da una regione all'altra: movimenti consentiti solo per mo ...

