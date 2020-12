Napoli, aggressione al Cardarelli: infermiera picchiata da 4 uomini (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In quattro con una infermiera dell’ospedale Cardarelli che addirittura sarebbe stata fatta inginocchiare e presa a calci. La scena drammatica, così come raccontata dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che porta la triste conta delle aggressioni ai camici bianchi in Campania. Una violenta aggressione fisica da un gruppo di quattro energumeni che, dopo averla fatta inginocchiare, le hanno sferrato pugni, calci, strappato capelli e tentato di cavarle un occhio. “Sono stati attacchi ripetuti, continui, inarrestabili, violenti, feroci e soprattutto premeditati – sottolinea l’associazione – Tutto questo, sembra, sia successo per non aver voluto attendere la registrazione della paziente al triage e le procedure dettate dai protocolli covid. È stata una violenza inaudita, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– In quattro con unadell’ospedaleche addirittura sarebbe stata fatta inginocchiare e presa a calci. La scena drammatica, così come raccontata dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che porta la triste conta delle aggressioni ai camici bianchi in Campania. Una violentafisica da un gruppo di quattro energumeni che, dopo averla fatta inginocchiare, le hanno sferrato pugni, calci, strappato capelli e tentato di cavarle un occhio. “Sono stati attacchi ripetuti, continui, inarrestabili, violenti, feroci e soprattutto premeditati – sottolinea l’associazione – Tutto questo, sembra, sia successo per non aver voluto attendere la registrazione della paziente al triage e le procedure dettate dai protocolli covid. È stata una violenza inaudita, ...

