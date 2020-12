Musumeci: “Un nuovo esodo verso il Sud per Natale è fatto reale, misure allo studio per contenerlo” (Di sabato 5 dicembre 2020) "Il rischio di un nuovo esodo verso il Sud è un fatto reale, che non può non destare preoccupazione. Per questo ho ritenuto di chiedere al nostro Comitato scientifico di valutare alcune misure di contenimento e sorveglianza sanitaria, che vorremo condividere anche con il ministero della Salute". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 dicembre 2020) "Il rischio di unil Sud è un, che non può non destare preoccupazione. Per questo ho ritenuto di chiedere al nostro Comitato scientifico di valutare alcunedi contenimento e sorveglianza sanitaria, che vorremo condividere anche con il ministero della Salute". L'articolo .

