**Governo: Zingaretti, 'no tirare a campare, ma efficenti ed efficaci'** (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Nel Next Generation Ue c'è una grande opportunità e credo che tutti, nelle differenze, se trovassimo il modo di orientare questo dibattito, tra l'assillo di essere vicini alle persone e la missione di sciogliere nodi che fin qui non sono stati sciolti, si può aprire una stagione nuova nella quale all'orrore del populismo si sostituisce , e se riusciamo a orientare questo dibattito si sostituisce un'altra prospettiva ma dobbiamo essere coerenti,: non dobbiamo tirare a campare ma essere efficienti e efficaci, da lì si possono dare segnali importanti". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento organizzato da Italianieuropei 'Il cantiere della sinistra'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Nel Next Generation Ue c'è una grande opportunità e credo che tutti, nelle differenze, se trovassimo il modo di orientare questo dibattito, tra l'assillo di essere vicini alle persone e la missione di sciogliere nodi che fin qui non sono stati sciolti, si può aprire una stagione nuova nella quale all'orrore del populismo si sostituisce , e se riusciamo a orientare questo dibattito si sostituisce un'altra prospettiva ma dobbiamo essere coerenti,: non dobbiamoma essere efficienti e, da lì si possono dare segnali importanti". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, all'evento organizzato da Italianieuropei 'Il cantiere della sinistra'.

Piu_Europa : 'Ai ricatti o si dice sì o si dice no. #DiMaio sfida #Zingaretti, #Renzi e #Speranza a dire sì. Io li sfido a dire… - Ernesto03446152 : RT @martinoloiacono: Zingaretti: al governo non dobbiamo tirare a campare. #cantieredellasinistra - martinoloiacono : Zingaretti: al governo non dobbiamo tirare a campare. #cantieredellasinistra - josephselly : RT @marisaLaDestra: #buonsabato #5dicembre Cose che non si dimenticano: Disse #Zingaretti nel mese di agosto: “Se al #governo ci fosse stat… - TytoAlb82433730 : RT @MariaRo51490621: @ChiodiDonatella @Storace Il nemico, caro #Zingaretti, non è il virus, ma chi da inetto non ha saputo gestire gli effe… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Zingaretti **Governo: Zingaretti, 'no tirare a campare, ma efficenti ed efficaci'** Il Tempo Cancellazione collegio elettorale di Teramo, Rifondazione Comunista contro Governo Conte: atto gravissimo

“Grazie a questa vergognosa contro-riforma messa in campo dal Governo Conte a seguito del recente referendum ... politiche presenti in parlamento ovvero i Cinque Stelle, il PD di Zingaretti, la Lega ...

Covid: Regione Lazio proroga ordinanze stop centri commerciali

La Regione Lazio ha deciso di prorogare le due ordinanze con l’obiettivo di limitare le occasioni di assembramento all’interno di aree come i grandi mercati o i centri commerciali che, soprattutto nei ...

“Grazie a questa vergognosa contro-riforma messa in campo dal Governo Conte a seguito del recente referendum ... politiche presenti in parlamento ovvero i Cinque Stelle, il PD di Zingaretti, la Lega ...La Regione Lazio ha deciso di prorogare le due ordinanze con l’obiettivo di limitare le occasioni di assembramento all’interno di aree come i grandi mercati o i centri commerciali che, soprattutto nei ...