Fonseca: “In Serie A ci sono 9 squadre forti, l’equilibrio non mi sorprende” (Di sabato 5 dicembre 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Sassuolo. Smalling e Veretout non ci saranno, Chris si è allenato con la squadra e sta meglio, non penso che si possa trasformare in un problema più serio. Tornerà presto. Jordan ho preferito non rischiarlo per la partita di domani. Non abbiamo molti difensori centrali, Fazio e Kumbulla non sono nella miglior condizione fisica. Vedremo chi giocherà. A centrocampo abbiamo molte soluzioni, ne giocheranno due tra Pellegrini, Villar e Diawara. Il portiere? L’ho scelto per domani, ma non so per il futuro chi giocherà. Mi piace molto come gioca il Sassuolo, ha sempre vinto in trasferta e sono forti in avanti. Mi aspetto una partita aperta e difficile, tra due squadre che vogliono il possesso. Merita la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Paulo, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Sassuolo. Smalling e Veretout non ci saranno, Chris si è allenato con la squadra e sta meglio, non penso che si possa trasformare in un problema più serio. Tornerà presto. Jordan ho preferito non rischiarlo per la partita di domani. Non abbiamo molti difensori centrali, Fazio e Kumbulla nonnella miglior condizione fisica. Vedremo chi giocherà. A centrocampo abbiamo molte soluzioni, ne giocheranno due tra Pellegrini, Villar e Diawara. Il portiere? L’ho scelto per domani, ma non so per il futuro chi giocherà. Mi piace molto come gioca il Sassuolo, ha sempre vinto in trasferta ein avanti. Mi aspetto una partita aperta e difficile, tra dueche vogliono il possesso. Merita la ...

