Fedez, «pedinato» in auto da un investigatore privato: interviene la polizia (Di sabato 5 dicembre 2020) «C’è una macchina che mi sta seguendo». Era il 26 novembre, intorno alle 10 di sera, quando Fedez, rientrando a casa con la sua Lamborghini, ha notato negli specchietti un’automobile scura che dava l’impressione di pedinarlo. Spaventato, ha avvisato subito il suo addetto alla sicurezza, che a sua volta ha chiamato il 112 affinché intervenissero prontamente con una pattuglia per verificare la situazione. Leggi su vanityfair (Di sabato 5 dicembre 2020) «C’è una macchina che mi sta seguendo». Era il 26 novembre, intorno alle 10 di sera, quando Fedez, rientrando a casa con la sua Lamborghini, ha notato negli specchietti un’automobile scura che dava l’impressione di pedinarlo. Spaventato, ha avvisato subito il suo addetto alla sicurezza, che a sua volta ha chiamato il 112 affinché intervenissero prontamente con una pattuglia per verificare la situazione.

MiTomorrow : La strana vicenda intorno al celebre rapper: cosa si nasconde sotto? ? #fedez #ferragnez #milano #pedinamento - Automoto_it : Inseguimento tra le vie di #Citylife a Milano: per ora è un giallo. Coinvolto #Fedez con la sua Lambo #cantante… - VanityFairIt : Il rapper si sarebbe accorto che un Suv lo stava seguendo, così - tramite l'addetto alla sicurezza - ha chiamato il… - robymalagutti : Qualcosa mi dice che se fossi io a chiamare i CC dicendo di essere pedinato in auto, riattaccherebbero. Per Fedez,… - infoitcultura : Fedez pedinato a Milano, chiama la polizia: “Mi stanno seguendo” -