F1, Ferrari cambia per il 2021: addio a Resta, organigramma più snello. I nuovi capi e il progetto di rilancio (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Mondiale F1 2020 è stato estremamente deludente per la Ferrari. La SF1000 è state tecnicamente lacunosa, lontana anni luce da Mercedes e Red Bull, ma spesso non all’altezza nemmeno di Racing Point, McLaren, Renault. Il progetto è stato completamente sbagliato e la Scuderia di Maranello sta lavorando in vista del 2021, con la speranza che il nuovo anno possa risultare migliore in termini di risultati. Ci saranno tante novità tra pochi mesi, come ad esempio l’assenza di Simone Resta: il 50enne, sei anni fa messo a capo del progetto da parte del compianto Sergio Marchionne, lascerà il Cavallino Rampante e si accaserà alla Haas (con ruolo ancora ignoto). La Ferrari ha giustificato la mossa con una doppia motivazione: riduzione delle spese (il tetto è fissato a 145 milioni di dollari per ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Mondiale F1 2020 è stato estremamente deludente per la. La SF1000 è state tecnicamente lacunosa, lontana anni luce da Mercedes e Red Bull, ma spesso non all’altezza nemmeno di Racing Point, McLaren, Renault. Ilè stato completamente sbagliato e la Scuderia di Maranello sta lavorando in vista del, con la speranza che il nuovo anno possa risultare migliore in termini di risultati. Ci saranno tante novità tra pochi mesi, come ad esempio l’assenza di Simone: il 50enne, sei anni fa messo a capo delda parte del compianto Sergio Marchionne, lascerà il Cavallino Rampante e si accaserà alla Haas (con ruolo ancora ignoto). Laha giustificato la mossa con una doppia motivazione: riduzione delle spese (il tetto è fissato a 145 milioni di dollari per ...

OA_Sport : F1, Ferrari cambia per il 2021: addio a Resta, organigramma più snello. I nuovi capi e il progetto di rilancio - mattiamaestri46 : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT #Sakhir???? La Ferrari cambia assetto tecnico: Resta in Haas dal 2021, Cardile responsabile dell’area Chassis http… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #Sakhir???? La Ferrari cambia assetto tecnico: Resta in Haas dal 2021, Cardile responsabile dell’area Ch… - federico_cilli : @AleCreek Vabbè per ferrari chi diventa campione cambia poco. Sia mick e ilott sono piloti FDA -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari cambia Ferrari, si cambia: Cardile responsabile del telaio, Resta va alla Haas La Gazzetta dello Sport Ferrari e Colley insidiano la difesa: prima volta per la Sampdoria

Sampdoria Milan, Ferrari ha convinto e Colley è pronto al rientro: sarebbe la prima volta senza uno tra Yoshida e Tonelli titolare ...

F1, Ferrari cambia per il 2021: addio a Resta, organigramma più snello. I nuovi capi e il progetto di rilancio

Il Mondiale F1 2020 è stato estremamente deludente per la Ferrari. La SF1000 è state tecnicamente lacunosa, lontana anni luce da Mercedes e Red Bull, ma spesso non all’altezza nemmeno di Racing Point, ...

Sampdoria Milan, Ferrari ha convinto e Colley è pronto al rientro: sarebbe la prima volta senza uno tra Yoshida e Tonelli titolare ...Il Mondiale F1 2020 è stato estremamente deludente per la Ferrari. La SF1000 è state tecnicamente lacunosa, lontana anni luce da Mercedes e Red Bull, ma spesso non all’altezza nemmeno di Racing Point, ...