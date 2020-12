Di Somma: “Me ne frego di ciò dicono gli altri. In panchina ci sarà Molino” (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Il mister ci guiderà da casa in questo momento particolare. In panchina con la Virtus Francavilla ci andrà Gigi Molino“. Così alla vigilia del match contro i pugliesi il direttore sportivo dell’Avellino, Salvatore Di Somma. Il tecnico Piero Braglia, oltre alla squalifica rimediata nel finale di partita con il Potenza, nella giornata di venerdì è risultato positivo al Covid. “La squadra ci arriva mentalmente e fisicamente bene – dice Di Somma – Il successo contro il Potenza ha dato la giusta consapevolezza. Sono convinto che faremo bene anche contro la Virtus Francavilla“. “Qualche timore c’è sicuramente per la questione Covid – ammette – Il mister sta bene fisicamente meno che moralmente visto che voleva essere vicino alla squadra. Al di là di questo la squadra darà il massimo anche per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Il mister ci guiderà da casa in questo momento particolare. Incon la Virtus Francavilla ci andrà Gigi Molino“. Così alla vigilia del match contro i pugliesi il direttore sportivo dell’Avellino, Salvatore Di. Il tecnico Piero Braglia, oltre alla squalifica rimediata nel finale di partita con il Potenza, nella giornata di venerdì è risultato positivo al Covid. “La squadra ci arriva mentalmente e fisicamente bene – dice Di– Il successo contro il Potenza ha dato la giusta consapevolezza. Sono convinto che faremo bene anche contro la Virtus Francavilla“. “Qualche timore c’è sicuramente per la questione Covid – ammette – Il mister sta bene fisicamente meno che moralmente visto che voleva essere vicino alla squadra. Al di là di questo la squadra darà il massimo anche per ...

