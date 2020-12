(Di sabato 5 dicembre 2020) 'Serve una corsia preferenziale per, se ci fosse il caso di un positivo in classe i dirigenti scolastici devono avere risposte quasi immediate rispetto alla possibilità dei...

MediasetTgcom24 : Covid, Azzolina: 'A scuola ora servono test rapidi e tamponi' #scuola - SavioFicorella : RT @kattolikamente: La Azzolina ha nascosto i veri contagi a #scuola. Una percentuale di contagi superiore a quella rilevata fra tutti i ci… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Azzolina: 'A scuola ora servono test rapidi e tamponi' #scuola - nieddupierpaolo : RT @mentecritica: Le alternative sono tre : una robusta spiegazione, una querala al giornale o la magistratura. - enzoro53 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Azzolina: 'A scuola ora servono test rapidi e tamponi' #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Azzolina

“ Lucia Azzolina sapeva la verità, in un terzo degli istituti trovati 65mila casi già a fine ottobre. Lei fu informata dai ..."Serve una corsia preferenziale per test rapidi e tamponi, se ci fosse il caso di un positivo in classe i dirigenti scolastici devono avere risposte quasi immediate rispetto alla possibilità dei test ...