Claudio Baglioni ad una fans: “Zitta, vattene o ti do un cazzotto …”, Striscia manda in onda il video (Di sabato 5 dicembre 2020) Striscia la notizia questa settimana ha alzato un polverone con Ficarra e Picone che, inaspettatamente hanno annunciato che hanno deciso di lasciare per sempre il bancone di Striscia la notizia. Il duo comico, pur ringraziando tutti, da Medisaet ad Antonio Ricci, hanno stupito e in tanti si sono chiesti se dietro questa decisone così improvvisa non ci sia, oltre la voglia legittima di cambiare, anche qualche malumore importante. Ficarra e Picone hanno detto così lunedì sera in apertura della puntata di Striscia: “Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione di Striscia che, però, dobbiamo annunciarvi, sarà anche l’ultimo anno nostro. E non vi nascondiamo che dopo quindici anni e diciassette edizioni non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti” E poi hanno continuato ... Leggi su baritalianews (Di sabato 5 dicembre 2020)la notizia questa settimana ha alzato un polverone con Ficarra e Picone che, inaspettatamente hanno annunciato che hanno deciso di lasciare per sempre il bancone dila notizia. Il duo comico, pur ringraziando tutti, da Medisaet ad Antonio Ricci, hanno stupito e in tanti si sono chiesti se dietro questa decisone così improvvisa non ci sia, oltre la voglia legittima di cambiare, anche qualche malumore importante. Ficarra e Picone hanno detto così lunedì sera in apertura della puntata di: “Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione diche, però, dobbiamo annunciarvi, sarà anche l’ultimo anno nostro. E non vi nascondiamo che dopo quindici anni e diciassette edizioni non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti” E poi hanno continuato ...

ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA il nuovo album di Claudio Baglioni dal 4 dicembre in tutti i negozi di dischi e pe… - ClaudioBaglioni : Puoi rivedere l'intervista di Claudio Baglioni a @RadioItalia qui: - ClaudioBaglioni : Stasera alle ore 21.00 CLAUDIO BAGLIONI presenterà in anteprima il suo nuovo album “In questa storia che è la mia”… - radiolisola : #NowPlaying: Claudio Baglioni - Io Me Ne Andrei - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Claudio Baglioni - Se Guardi Su Feat Baraonna, Pino Daniele (Chitarra) -