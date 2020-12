Caso Suarez, Paratici: «Nulla da aggiungere, sono tranquillo» (Di sabato 5 dicembre 2020) Fabio Paratici ha parlato del Caso Suarez prima del derby contro il Torino Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita del match di Serie A tra bianconeri e Torino. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 Caso Suarez – «Su questo argomento c’è un comunicato del club che chiarisce la mia posizione e quella del club. sono molto tranquillo». TELEFONATA CON LA MINISTRA – «sono amico di Paola da quando siamo ragazzi. Siamo della stessa città, è una cosa nota. Lei ha già chiarito. Nulla da aggiungere. Se farei le stesse cose? Assolutamente sì. Non è inopportuno parlare co qualcuno che conosci da tanto tempo per chiedere un’informazione. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Fabioha parlato delprima del derby contro il Torino Fabio, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita del match di Serie A tra bianconeri e Torino. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24– «Su questo argomento c’è un comunicato del club che chiarisce la mia posizione e quella del club.molto». TELEFONATA CON LA MINISTRA – «amico di Paola da quando siamo ragazzi. Siamo della stessa città, è una cosa nota. Lei ha già chiarito.da. Se farei le stesse cose? Assolutamente sì. Non è inopportuno parlare co qualcuno che conosci da tanto tempo per chiedere un’informazione. ...

ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - antoraspa0121 : RT @SimoneAvsim: Vergognoso pre partita #JuveToro su quella che molti definiscono 'SkyJuve'. Vergognoso. Sta per cominciare una partita di… - GoalItalia : Caso #Suarez, parla #Paratici ??? 'Fare domande non è assolutamente un reato. Se rifarei le stesse cose? Certamente… -